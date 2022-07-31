Карточка товара 5

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка45 просмотров

Необходимо разработать карточку товара.

3 года назад
ZimaM15
Михаил 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$23
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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