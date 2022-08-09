Малюнок будь якої архітектурної пам'ятки або споруди в електр. виді

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Завершен8 заявок496 просмотров

Потрібен малюнок будь якої архітектурної пам'ятки або споруди. Це може бути звичайний будинок чи пам'ятник і т.д. Бажано щоб був доволі простеньким, не дуже замислуватим, але і більш реалістичним)

Щось типу такого, як на фото.

3 года назад
pletenytskyy
19 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

ElEs4
34 года
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год назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Все швидко і якісно, рекомендую
Чітке ТЗ, своєчасна оплата. Дякую за співпрацю!

Заявки фрилансеров

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