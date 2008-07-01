Нарисовать изображение на тему мобильные операторы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок359 просмотров

Нужно нарисовать изображение, включающее в себя название сайта - логотип (название будет написано в ТЗ), логотипы 4 моб. операторов (Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк), слоган, а так же 4 номера телефона и все это на тематическом фоне, связанным с моб. телефонами и подходящим к основной цветовой гамме сайта. То есть это как бы презентационная картинка сайта, которая будет размещена под меню. Размеры изображения: wight-980, height-263. Все детали обсудим уже при разговоре. Нарисовать желательно в кратчайшие сроки.

17 лет назад
And87
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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