Нарисовать изображение на тему мобильные операторы

Нужно нарисовать изображение, включающее в себя название сайта - логотип (название будет написано в ТЗ), логотипы 4 моб. операторов (Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк), слоган, а так же 4 номера телефона и все это на тематическом фоне, связанным с моб. телефонами и подходящим к основной цветовой гамме сайта. То есть это как бы презентационная картинка сайта, которая будет размещена под меню. Размеры изображения: wight-980, height-263. Все детали обсудим уже при разговоре. Нарисовать желательно в кратчайшие сроки.