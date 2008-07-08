Рисунок в хедер

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок252 просмотра

Необходимо нарисовать небольшой рисунок по заданной тематике(отдых и лечение), который будет в шапке сайта.

Сроки до конца недели.

Желательно несколько вариантов.

17 лет назад
voksel
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$65
Сотрудничеством остался доволен. Работа выполнена в срок и качественно. Обязательно обращус исчё. Спасибо Лена.
Геннадий поставил четкую задачу поэтому работать былого легко и без проблем. С оплатой все вовремя (работали по СБС). Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интерфейс для онлайн игры

    $100

    Необходимо нарисовать интерфейс (панели, кнопки менюшки итд) для онлайн игры. Ищу человека для длительного сотрудничества так как работы очень много. В приложенном архиве ТЗ, набросок расположения и пример стиля оформления. Бету игры ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Картинка для сайта в шапку

    Нужно нарисовать картинку для сайта. Размер 1024 х 250, с закругленными краями. Примерно что должно быть на картинке: Офис. Рабочий стол за которым сидит иллюстратор, работая на планшете (с компьютером, Mac), на столе канцелярские ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо наполнение сайта открыток

    Открытки на все случаи жизни (и без случая). На конкурс необходимо предоставить минимум пять картинок на любые из следующих тем: Рождество (православное), Пасха (православная), Астрология, Именины, Флирт, Приглашение, Просто так, Pin Up. Если вам особенно ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надпись

    $100

    Надо выполнить надпись, красивым подходящим шрифтом, с графическими элементами. Для сайта www.typeracer.ru Надпись: "Клавогонки.Ру" Ширина 200 пикселей (хотя желательно вектор). Это название игры на скорость набора ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3 картинки, баннер, кнопка

    Необходимо сделать небольшую работу: 1. нарисовать (исходя из предложенного примера) 3 картинки, 2. картинку-баннер, 3. изменить кнопку. Исчерпывающее описание в аттаче. Кто готов - предложения пишите сюда. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад