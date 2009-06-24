Нарисовать сет для маджонга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок367 просмотров

Проект срочный - в четверг должно быть все готово!

Нужно нарисовать фишки для маджонга - 34 фишки.

Как выглядят фишки здесь: http://www.mahjong.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=47

Бамбуки должны быть сплошные, а не пустотелые.

Нужно отрисовать в векторе.

Нужно чтобы фишки выглядели как в классике, но с небольшой изюминкой.

Было бы неплохо если при заявке также прилагали образец одной готовой фишки.

16 лет назад
molotok
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
48 отзывов

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optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$80
2 дня
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Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$40
1 день
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Спасибо за доверие и за возможность показать себя. По сотрудничеству — всё класс.

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад