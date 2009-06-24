Нарисовать сет для маджонга

Проект срочный - в четверг должно быть все готово!

Нужно нарисовать фишки для маджонга - 34 фишки.

Как выглядят фишки здесь: http://www.mahjong.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=47

Бамбуки должны быть сплошные, а не пустотелые.

Нужно отрисовать в векторе.

Нужно чтобы фишки выглядели как в классике, но с небольшой изюминкой.

Было бы неплохо если при заявке также прилагали образец одной готовой фишки.