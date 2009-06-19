Нужно сделать/найти небольшие картинки для кнопок "добавить в корзину" и "обратный звонок" в интернет-магазин www.sumki.ru/shop. По размерам примерно такие, как сейчас, главное, чтобы они были информативные, интересные и красивые, не такие скучные как сейчас.
Необходимо отрисовать 3 образа персонажей
Для игры необходимо отрисовать 3 фентезийных образа персонажей в 4-х ракурсах каждый (для анимации).
+ сделать для каждого отличительные черты:
- разные прически
- разные выражения лиц
- разные цвета кожи
Персонажи должны быть голые, без доспехов и прочего, просто в трусах.
Подробное ТЗ вышлю по запросу.
Наличие качественных художественных работ в портфолио обязателен.
Опыт подобной работы огромный плюс.
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