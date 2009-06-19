Необходимо отрисовать 3 образа персонажей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт37 заявок717 просмотров

Для игры необходимо отрисовать 3 фентезийных образа персонажей в 4-х ракурсах каждый (для анимации).

+ сделать для каждого отличительные черты:

- разные прически

- разные выражения лиц

- разные цвета кожи

Персонажи должны быть голые, без доспехов и прочего, просто в трусах.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

Наличие качественных художественных работ в портфолио обязателен.

Опыт подобной работы огромный плюс.

16 лет назад
woodrock
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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