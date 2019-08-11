Нарисовать в векторе чертежи и рисунки ППУ трубы и фасонные части.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок288 просмотров

Нарисовать в векторе чертежи ППУ трубы и фасонных элементов к ним. Ориентировочное кол-во 30 схем. 30 рисунков. 

Примеры ниже. 

6 лет назад
vitalygri
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров