Нужна иллюстрация для подарка "крот убегает от человека"

Добрый день, коллеги, мне необходимо сделать иллюстрацию (коллаж / фотоколлаж) для подарка.

Суть: Идет человек, а от него убегает крот (похожий на крота их мультика "Дюймовочка"). В руках крота мешок с деньгами, а на лице - ужас.

Фото идущего человека вышлю.

Размер приимерно А4