Нужна иллюстрация для подарка "крот убегает от человека"

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Закрыт16 заявок293 просмотра

Добрый день, коллеги, мне необходимо сделать иллюстрацию (коллаж / фотоколлаж) для подарка.

Суть: Идет человек, а от него убегает крот (похожий на крота их мультика "Дюймовочка"). В руках крота мешок с деньгами, а на лице - ужас.

Фото идущего человека вышлю.

Размер приимерно А4

6 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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