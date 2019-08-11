Тех.рисунок и эскиз пальто

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Закрыт4 заявки451 просмотр

Необходимо нарисовать эскиз.Три модели пальто в разных текстурах(цвет):искусственная замша,кожа,плащевая ткань

Технический рисунок .Три вида пальто,с утеплением и без с прорисовкой деталий изделия 

6 лет назад
guest_15656884647818
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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