Обработать подрисовать в фотошопе плакат

Здравствуйте

Для тех кто готов выполнить в ближайшие 12 часов -

Надо в фотошопе сделать плакат - есть исходник - плакат с Котом - нужно чтобы в отражении его очков была моя картинка (пример как на фотором фото - только картинку я вышлю которую вставить в очки)

Напишите если готовы приступить и сделать работу.