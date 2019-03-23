Обработать подрисовать в фотошопе плакат

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки383 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Для тех кто готов выполнить в ближайшие 12 часов - 

Надо в фотошопе сделать плакат - есть исходник - плакат с Котом - нужно чтобы в отражении его очков была моя картинка (пример как на фотором фото - только картинку я вышлю которую вставить в очки)

Напишите если готовы приступить и сделать работу.

5 лет назад
sanmsu
38 летТаиланд
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Карта проезда для визитки

    Для оборотной стороны визитки нужно сделать карту проезда (и прохода) к офису. Текущий макет визитки: https://drive.google.com/open?id=0B7KUewT73sOgWWJsc3JfWnJWdWM  Ожидаемый уровень, не хуже чем: [url=https://content.freelancehunt.com/projectsnippet/6ed1b/59321/141056/motors-proezd.jpg]https://content.freelancehunt.com/projectsnippet/6ed1b/59321/141056/motors-proezd.jpg[/url] [url=https://triza-media.ru/upload/medialibrary/d71/d718ed242eaf256e3984ae3d0bc164dd.jpg]https://triza-media.ru/upload/medialibrary/d71/d718ed242eaf256e3984ae3d0bc164dd.jpg[/url]

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать обувь!

    Требуется создать рисунки нескольких пар кед, в линиях, для возможности заливать и редактировать цветовую гамму в корел дро, нечто подобное в прикрепленном файле.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Эскиз свадебного декора

    Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества. Задание - отрисовка эскизов декора свадьбы (церемония, банкет, фотозона).  Пример эскиза - на фото. Обязательно присылайте примеры Ваших работ.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • ЭКО продукция

    Добрый день. Мне срочно нужен специалист. Который продумает название проекта, сделает логотип для ЭКО  продукции . У нас будет продаваться мёд, варенье, масло кокосовое,апельсиновая стружка. Нужно что бы было ярком,сочно . И лучше всех смотрелось ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип или логотип+фирменный стиль

    Разработать или или: 1. Логотип 2. Логотип + Фирменный стиль. Предлагайте цены и сроки отдельно за 1 и за 2 пункт! Уже заказали вывеску 200х50 см "маникюр педикюр" через линию по-середине (фото прикрепил), установили на здание над салоном. Создать ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн для настольной игры

    [list=1][*]Нарисовать животных - персонажей для детской настольной игры (карточки с животными 6 шт, 1 карточка =1 животные+стишок). Есть прототипы [*]Нарисовать предметы (овощи, Игрушки, другие предметы) для карточек (6 штук).[*]Нарисовать схему сборки игрового поля [*]На базе созданных образов ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать картинки товаров в векторе/ 2d

    Необходимо сделать картинки моделей товаров в векторе или 2d, шатры. Есть готовые примеры которые нужно просто перерисовать, а есть некоторые реальные фото.  Картинки  для размещения на сайте и презентации. Высылаю бриф и примеры в ЛС

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать два несложных графических векторных рисунка.

    Нужно нарисовать два несложных графических рисунка в векторе выполняя все условия с т.з., который прописан в прилагаемом файле. Спасибо. !! Единственный возможный способ оплаты - перевод на банковскую карточку.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать окна

    Нужно нарисовать много разных изображений окон по примеру [url=http://rehau-design.ru/okna_rehau/]http://rehau-design.ru/okna_rehau/[/url]  окна, профиль, схемы и т.д

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад