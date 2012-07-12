Оформление презентации.

Необходимо оформить визуаьно презентацию.

Мы скорее инновационная компания чем винтажная или работающая в лучших традициях, конечно перебарщивать не стоит рисуя спутники и космические корабли, но граф. элементы в виде "точскрин голограмм" или чего-то подобного связанного с высокими технологиями ближайшего будущего могут быть уместны если в меру и к месту.............

возможно также стоит обратится к иллюстрациям символизирующим схему работы отдела маркетинга где явно не хватает специалиста по SEO но его цена для компании от 60000 руб. в месяц + расходы на ссылки и.т.д. еще десятки тысяч+ налоги + рабочее место + отсутстиве профессионального контроля его действий.......... если как-то это визуализировать в презентации было-бы супер.... к примеру на схеме сотрудников отдела есть ч/б/ сотрудник который сразу съедает куччу средств и не гарантирует ничего

Во вложении текст призентации. Основная концепция, суть идеи. Так же сканы ручных отрисовок на скорую руку - при необходимости всё разъясним.