Отрисовать картинку в векторе

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Завершен14 заявок362 просмотра

Приветствую!

Задача крайне проста.

В приложении имеется изображение, его необходимо отрисовать в CorelDraw.

Предложения оставляйте в проекте.

CorelDRAW
13 лет назад
artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена действительно быстро и качественно.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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