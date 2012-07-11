Рисование манги

ищу художника который умеет рисовать в стиле аниме.

есть сюжет для манги и даже не один. сам я рисовать вообще не умею. по сути мне не нужен супермегакрутой мангака/аниме ибо денег на него не хватит, нужен этузиаст который любит рисовать в аниме стиле.

бюджет скромный но он есть.

зы - если не по адресу то скажите куда обратиться