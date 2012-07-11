ищу художника который умеет рисовать в стиле аниме. есть сюжет для манги и даже не один. сам я рисовать вообще не умею. по сути мне не нужен супермегакрутой мангака/аниме ибо денег на него ...
Макет рекламного блока
Необходимо создать два рекламных блока в газету. Первый по альтернативным источникам энергии(солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы и тд.). А второй по энергосберегающим обогревателям и теплым полам. Хотелось бы не просто изменение того, что уже есть, а что нибудь свежее - более эффективное.
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