Отрисовать в векторе несколько схем

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Завершен22 заявки246 просмотров

Необходимо отрисовать в векторе две схемы пожарной эвакуации. Схемы не сложные. Формат А3. Оставляйте заявки с ценой за работу и сроками.

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней
Сотрудничаю с Евгением не первый раз. Радует качество исполнения и доступные цены. Как всегда все исполнено на высшем уровне. Рекомендую.
Не первое наше сотрудничество, и, надеюсь, не последнее. Все безупречно!

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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