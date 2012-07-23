Приветствую! Задача крайне проста. В приложении имеется изображение, его необходимо отрисовать в CorelDraw. Предложения оставляйте в проекте.
Отрисовать в векторе несколько схем
Необходимо отрисовать в векторе две схемы пожарной эвакуации. Схемы не сложные. Формат А3. Оставляйте заявки с ценой за работу и сроками.
Выбранный исполнитель
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