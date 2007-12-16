Поиск картинки для упаковки

$4
Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки286 просмотров
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Нужно найти в сети картинку или две для дизайна упаковки изделия для стирки бюстгальтеров.

Смысл: нужно показать как плохо без этого изделия(грустная домохозяйка за стиркой) и как хорошо при его использовании(довольная женщина).

Картинки нужны хорошего качества, желательно около 1000-1500 пикселей по высоте.

Миниатюры с указанием размера оригинала шлите на [email protected], с тем чьи фото понравятся, свяжусь и оплачу.

16 лет назад
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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