Поиск картинки для упаковки

Выручите, товарищи.

Нужно найти в сети картинку или две для дизайна упаковки изделия для стирки бюстгальтеров.

Смысл: нужно показать как плохо без этого изделия(грустная домохозяйка за стиркой) и как хорошо при его использовании(довольная женщина).

Картинки нужны хорошего качества, желательно около 1000-1500 пикселей по высоте.

Миниатюры с указанием размера оригинала шлите на [email protected], с тем чьи фото понравятся, свяжусь и оплачу.