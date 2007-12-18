Необходимо нарисовать плакат

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок537 просмотров
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Спасибо всем откликнувшимся. Успехов в дальнейшем.

16 лет назад
aswe
Россия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
Выбранные исполнители
gottor
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
$5
Очень приятно было иметь дело. Работу выполнил в оговоренные сроки, причем предоставил сразу несколько вариантов в разных стилях. Инициативный и ответственный человек. К поставленным задачам проявляет творческий подход и самое серьезное отношение. Рекомендую.
annika
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$5
Представила несколько очень интересных вариантов плаката. Видно, что человек мыслит творчески и владеет техникой. Всегда приятно сотрудничать с таким исполнителем.
Не помню, кажется, не работали.
streln
Украина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$5
Ответственный и вдумчивый исполнитель. Все сделала в срок и в соответствии с заданием. Приятно было сотрудничать.
Все было ок
Zoom3D
Артем 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$5
free-fly
Виктор 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
Самое благоприятное впечатление. Среди всех исполнителей представил вариант, наиболее соответствующий поставленной задаче. Причем работу выполнил в кратчайшие сроки. Приятно, когда получаешь именно то, что просила сделать. Рекомендую.
Приятно было помочь такому человеку. Чётко ставит задачи, помогает правильно выполнить работу. Рекомендую всем!
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