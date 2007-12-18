Необходимо нарисовать плакат

Необходим рисунок/иллюстрация. Уровень ... Объекты - здание, парковка, люди, автомобили. Уровень показал. Срок - не более 5 дней. Принимаются предложения от дизайнеров только с портфолио. Возможно выполнение задания либо в 3D, либо в иллюстраторе, а лучше когда ...
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