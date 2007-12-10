4 трехмерных диаграммы

Для описания назначения программного продукта, который применяется в сфере управления знаниями (knowledge management) нужно наглядно показать, на что направлена подобная деятельность и с какими понятиями связана.

Для этого задумано на сайте на серии последовательных рисунков и текстов подвести читателя к основной мысли: программный продукт очень важен и нужен для успешного управления знаниями в организации.

4 диаграммы очень простые, они полностью описаны в прилагаемом документе

Задача заключается в том, чтобы сделать их 3-х мерными, лаконичными и красивыми. Простота приветствуется, если она получена путем отрезания всего ненужного от цельного образа, а не экономией усилий.

Мы ориентируемся на качество, а не на скорость и дешевизну. Принимаются предложения по изменению концепции рисунков, с сохранением конечной цели.

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