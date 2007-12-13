Новогодняя елка

Нужно нарисовать елку(красавицу) в наряжонном и голом виде) вставить ее в любую картинку улицы и показать нам

Елка будет вставлена в улицы МИра Гладиаторов. Она одна но есть 2 варианта - ночьной и дневной, это значит что и елка должна иметь варианты ночные и дненые, также предоставляете исходники. Ночью елка горит разумеется если она наряжена ;)

Улицы:

http://www.gladiators-ua.com/img/area_0.jpg - день

http://www.gladiators-ua.com/img/area_0_night.jpg - ночь

Размеры елки подбираете с улицы сами чтобы потом могли ее вставить и было красиво. но не забываем елка- отдельный рисунок от улицы. вместе присылаете только как пример на мыло.

работы присылать на:

[email protected]

Надеюсь на скорейшее выполнение и разумеется качественое.