Нарисовать - красиво, качественно

Нам требуется в сжатые сроки отрисовать с 0 несколько изображений интерьера. В данных изображениях нет биологических объектов только предметы, сама комната, дверь, освещение и т.п. Изображение должно выглядеть очень качественно, но это не должна быть чистая фотография или ...