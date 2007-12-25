Корпоративная новогодняя открытка

Нужно нарисовать елку(красавицу) в наряжонном и голом виде) вставить ее в любую картинку улицы и показать нам Елка будет вставлена в улицы МИра Гладиаторов. Она одна но есть 2 варианта - ночьной и дневной, это значит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать корпоративную новогоднюю открытку,
где будет название компании, небольшой текст на английском языке +
все это на зимнем новогоднем фоне...
Оплата только банковским переводом.
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