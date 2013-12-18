Правка картинки в векторе

Приветствую.

Есть картинка в векторе. Вот такая:

http://my.jetscreenshot.com/19029/20131219-runq-29kb

Важно сохранить плавность перехода серого цвета на картинке, но границы всех сторон нужны только одним четким цветом (это должен быть один четкий код цвета, он может быть на последнем пикселе по контуру всей картинки). Мне присылали вчера одну работу, но она выполнена некачественно - имела расхождение цвета на границе по всему периметру и не обладала плавностью перехода серого цвета на самой картинке. Если готовы выполнить качественно, устраивает ваша цена в 30$, но картинка должна быть готова сегодня, не позже 00-00 по Москве.

Я хочу из этого элемента веб-страницу. Границы данной картинки будут растягиваться. Один цвет по всему контуру необходим для того, чтобы не было вот такого: http://my.jetscreenshot.com/19029/20131219-fs4z-30kb

Оригинал находится в прикрепленном архиве.