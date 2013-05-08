Преобразовать растровые картинки в вектор

Дано: архив, в котором 32 картинки (либо растровые, либо вектор плохо оттрасированный из растра). Это макеты для нанесения на футболки.

Требуется: преобразовать всё в нормальные векторные картинки (корел). если где встретятся полутона - в одном цвете делать. 100% совпадение не требуется, несущественные детали можно выкинуть. картинки нужны для последующей плоттерной резки - избегать слишком мелких деталей. элементы слишком сложные для отрисовки можно заменить на другие, похожие.