Создать шапку сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно создать коллаж для шапки сайта с хорошей прорисовкой.

Задача: прорисовать вид города (панораму) из окна с плавным переходом из зимы в лето (т.е. половина города зимняя, половина летняя), посередине большой логотип компании "Энергоклимат". Основные цвета сайта – синеголубой (как на логотипе) и желтый. Ширина шапки – 1500px, высота – 365px. Срок – 2 дня. Начинаем работу уже сегодня.

В приложении старая шапка сайта (нужно чтобы была такая же прорисовка) и эскиз новой + логотип.