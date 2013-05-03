Для ролика про матрешек нужны 6 палаток, которые нужно сделать в векторе и раскрасить (образец палатки в прикреп. файле). Нужно 8 отдельностоящих палаток (комбинировать мы их уже потом сами будем), за прилавками которых удачно распологаются ...
Создать шапку сайта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно создать коллаж для шапки сайта с хорошей прорисовкой.
Задача: прорисовать вид города (панораму) из окна с плавным переходом из зимы в лето (т.е. половина города зимняя, половина летняя), посередине большой логотип компании "Энергоклимат". Основные цвета сайта – синеголубой (как на логотипе) и желтый. Ширина шапки – 1500px, высота – 365px. Срок – 2 дня. Начинаем работу уже сегодня.
В приложении старая шапка сайта (нужно чтобы была такая же прорисовка) и эскиз новой + логотип.
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