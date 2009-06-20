Рисунок на сайт

Нужен рисунок для туристического сайта, на главную страницу, примерно 1600x400 пикселей

обязательно от руки, обязательно реалистично и детализированно

море, пляж, пальмы, дома и т.д.

бюджет может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимотси от того, что вы можете предложить.

в аську, личку и почту просьба не писать