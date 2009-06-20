Рисунок на сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт57 заявок695 просмотров

Нужен рисунок для туристического сайта, на главную страницу, примерно 1600x400 пикселей

обязательно от руки, обязательно реалистично и детализированно

море, пляж, пальмы, дома и т.д.

бюджет может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимотси от того, что вы можете предложить.

в аську, личку и почту просьба не писать

16 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров