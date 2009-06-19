Создание рекламного образа компании

Нужно сделать/найти небольшие картинки для кнопок "добавить в корзину" и "обратный звонок" в интернет-магазин www.sumki.ru/shop. По размерам примерно такие, как сейчас, главное, чтобы они были информативные, интересные и красивые, не такие скучные как сейчас.