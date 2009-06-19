Создание рекламного образа компании

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Закрыт34 заявки368 просмотров

Создание рекламного образа компании работающей в области энергетики.

Необходимо создать фирменного энергичного героя, возможно мультяшного.

Отрисованного в векторе или в ручной графике.

16 лет назад
Steelclad
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров