Сделать сочную иллюстрацию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт28 заявок537 просмотров

Нужен опытный технический дизайнер.

Нужно сделать сочную иллюстрацию! Аппетитную такую чтобы аж слюнки текли. В лучших традициях жанра.

От Вас хотелось бы увидеть портфолио и отзывы. Бюджет 50-100 USD.

Пишите Ваши предложения в проект.

14 лет назад
Krakov1
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна отрисовка в стиле гравюры

    $20

    Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле. Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля. Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подарки для социальной сети

    $15

    Здравствуйте! Нужно будет рисовать иллюстрации в псевдо 3D - подарки для социальной сети. Например вот такие http://iconka.com/2010/02/11/569/comment-page-1/ . Пока что нужно нарисовать всего 1 подарок. Далее дальнейшее сотрудничество для рисования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен пейзаж города в 2D

    В Московское издательство срочно требуется Художник-иллюстратор (живущий в Москве) для разовой работы , для изготовления одного рисунка в 2D с мультипликационными персонажами, сюжет рисунка следующий, в городской пробке из машин люди ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новогодняя иллюстрация.

    Задача: Нарисовать иллюстрацию шапки сайта, которая в последствии будет отдана флеш аниматору для анимации. Эскиз в приложении. Некоторые элементы нужно отрисовать с раскадровкой (2-3 кадра). Интструмент: Программы векторной графики (CDR, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Картинка для группы ВКонтакте

    $10

    Необходимо нарисовать картинку для оформления группы ВКонтакте http://vkontakte.ru/club23354577. Группа относится к интернет-сервису поиска услуг по металлообработке obrabotka.by. Соответственно картинка должна "работать" на свою аудиторию, а также придерживаться стиля самого сайта.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется отрисовать картинки из png в psd

    $10

    Требуется отрисовать картинки из пнг в псд. Картинки не сложные,более подробно при общении с кандидатом. Выберу наименьшую цену,и минимальный срок. Оплата электронными системами. Пожайлуста,напишите Вашу примерную цену. Спасибо за оклики.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад