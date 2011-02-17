Создание талисмана - лица аквапарка (иллюстрация)

Работа, пожалуй, для иллюстраторов детских книжек..

Я представляю строящийся в Таиланде водный парк.

Мне срочно необходимо придумать и отрисовать героев, персонажев нашего парка, которые будут потом использоваться нами в сувенирах, ростовых костюмах и т д

То, что делает наш таец художник мне категорически не нравится, так что делаю это по личной инициативе тут.

Название нашего парка Amazon Falls то есть обыгрываться должны животные и герои бассейна Амазонки.

Примерный список животных Амазонки в приложении.

Один из двух персонажей должен быть Ягуар, так как он является основным героем в легендах племен проживающих в дождевых лесах Амазонки

Так как у нас еще будет довольно большое внимание уделятся серфу, то присутствие серф доски (в зубах, в лапах, где угодно) приветствуется.

Минимум нужно 2 персонажа. Отрисовка полноцветная.

Ориентирован парк на детей от 5 до 15 лет, то есть герои должны быть милыми очаровашками (даже если это анаконда, например...)

Образцы персонажев, отрисованные другими водными парками:

http://www.cocokeywaterresort.com/

http://www.jumeirah.com/en/Hotels-and-Resorts/Wild-Wadi/Game/

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