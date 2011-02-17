Создание талисмана - лица аквапарка (иллюстрация)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен27 заявок465 просмотров

Работа, пожалуй, для иллюстраторов детских книжек..

Я представляю строящийся в Таиланде водный парк.

Мне срочно необходимо придумать и отрисовать героев, персонажев нашего парка, которые будут потом использоваться нами в сувенирах, ростовых костюмах и т д

То, что делает наш таец художник мне категорически не нравится, так что делаю это по личной инициативе тут.

Название нашего парка Amazon Falls то есть обыгрываться должны животные и герои бассейна Амазонки.

Примерный список животных Амазонки в приложении.

Один из двух персонажей должен быть Ягуар, так как он является основным героем в легендах племен проживающих в дождевых лесах Амазонки

Так как у нас еще будет довольно большое внимание уделятся серфу, то присутствие серф доски (в зубах, в лапах, где угодно) приветствуется.

Минимум нужно 2 персонажа. Отрисовка полноцветная.

Ориентирован парк на детей от 5 до 15 лет, то есть герои должны быть милыми очаровашками (даже если это анаконда, например...)

Образцы персонажев, отрисованные другими водными парками:

http://www.cocokeywaterresort.com/

http://www.jumeirah.com/en/Hotels-and-Resorts/Wild-Wadi/Game/

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14 лет назад
Abo_Kor
66 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$100
1 день
Сказать "хороший исполнитель" - значит ничего не сказать... С головой уходит в тему, старается разобраться в каждом нюансе, постоянно на связи. Очень аккуратно и ответственно относится к любому заданному вопросу. Работает четко, и очень профессионально! И.... с учетом того, что по градации заказчиков я - "безумный заказчик" - у Сергея ангельское терпение...
Только положительные эмоции от сотрудничества . Спасибо за интересную и положительную работу.

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Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад