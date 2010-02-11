Технический дизайн или красивая обработка

Есть изображение (прикреплено в проекте)

Нужно из него сделать иллюстрацию, пойдет на главную сайта

Необходимо сделать в стиле технического дизайна

Придумать что-то с низом здания (добавить деревья или машину – не подходит)

Думаю у кого есть планшет быстро работу эту сделает

Бюджет: 20$ +-

Показывайте в каком стиле сделаете

+ постоянные заказы, если сработаемся