Отрисовать схему проезда

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок502 просмотра

Нужно качественно отрисовать часть карты с месторасположением офиса и указанием способов до него добраться.

В аську ломиться НЕ надо!!! :)

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Всё красиво сделал и внёс правки, о которых я попросил. Всё супер, спасибо!
Замечательно поработали, нашли общий язык. Оплату провел вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Технический дизайн или красивая обработка

    $20

    Есть изображение (прикреплено в проекте) Нужно из него сделать иллюстрацию, пойдет на главную сайта Необходимо сделать в стиле технического дизайна Придумать что-то с низом здания (добавить деревья или машину ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сочную иллюстрацию

    $100

    Нужен опытный технический дизайнер. Нужно сделать сочную иллюстрацию! Аппетитную такую чтобы аж слюнки текли. В лучших традициях жанра. От Вас хотелось бы увидеть портфолио и отзывы. Бюджет 50-100 USD. ...

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна отрисовка в стиле гравюры

    $20

    Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле. Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля. Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подарки для социальной сети

    $15

    Здравствуйте! Нужно будет рисовать иллюстрации в псевдо 3D - подарки для социальной сети. Например вот такие http://iconka.com/2010/02/11/569/comment-page-1/ . Пока что нужно нарисовать всего 1 подарок. Далее дальнейшее сотрудничество для рисования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен пейзаж города в 2D

    В Московское издательство срочно требуется Художник-иллюстратор (живущий в Москве) для разовой работы , для изготовления одного рисунка в 2D с мультипликационными персонажами, сюжет рисунка следующий, в городской пробке из машин люди ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новогодняя иллюстрация.

    Задача: Нарисовать иллюстрацию шапки сайта, которая в последствии будет отдана флеш аниматору для анимации. Эскиз в приложении. Некоторые элементы нужно отрисовать с раскадровкой (2-3 кадра). Интструмент: Программы векторной графики (CDR, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Картинка для группы ВКонтакте

    $10

    Необходимо нарисовать картинку для оформления группы ВКонтакте http://vkontakte.ru/club23354577. Группа относится к интернет-сервису поиска услуг по металлообработке obrabotka.by. Соответственно картинка должна "работать" на свою аудиторию, а также придерживаться стиля самого сайта.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад