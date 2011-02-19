Создать изображение фильма

Необходимо создать картинку для фильма "Я-хороший водитель"

Размеры должны быть такими чтобы можно было ее вставить в стандартную коробку DVD (http://www.comteh.com/products/detail/DVD_KT20467.html)

Также нужно будет исходя из этого рисунка разработать наклейку на диск.

На коробке нужно обязательно разместить логотип и сайт http://www.avtovodila.ru/

Только для исполнителей с опытом и портфолио.

Файл логотипа в приложении