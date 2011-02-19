Еще одно задание для водного парка в Таиланде. Дано: 2d & 3d модели слайдеров, которые есть у нас в парке. Необходимо красочно отрисовать их на фоне тропической зелени и моря. Образцы ...
Создать изображение фильма
Необходимо создать картинку для фильма "Я-хороший водитель"
Размеры должны быть такими чтобы можно было ее вставить в стандартную коробку DVD (http://www.comteh.com/products/detail/DVD_KT20467.html)
Также нужно будет исходя из этого рисунка разработать наклейку на диск.
На коробке нужно обязательно разместить логотип и сайт http://www.avtovodila.ru/
Только для исполнителей с опытом и портфолио.
Файл логотипа в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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