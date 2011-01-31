Карамелизировать картинку – техдизайн

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Завершен5 заявок289 просмотров

Необходимо "карамелизировать" предметы на картинке

Размер исходного изображения – около 2000px, на выходе – около 500px

Срок – 1-2 дня.

Просьба указывать стоимость работы.

14 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Tixan
Иван 
31 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Поставленная задача была реализована в оговоренные сроки. корректировки были внесены оперативно. хороший исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача. Легок в общении. Оплата моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tixan
Иван 
31 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад