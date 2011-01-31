Еще одно задание для водного парка в Таиланде. Дано: 2d & 3d модели слайдеров, которые есть у нас в парке. Необходимо красочно отрисовать их на фоне тропической зелени и моря. Образцы ...
Карамелизировать картинку – техдизайн
Необходимо "карамелизировать" предметы на картинке
Размер исходного изображения – около 2000px, на выходе – около 500px
Срок – 1-2 дня.
Просьба указывать стоимость работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Дорогие иллюстраторы!СРОЧНО!Для опытного займет неколько часов.Необходимо нарисовать журавля, не вектор, а похожего на реалистичного.Подробности исполнителю. Пример исполнеия и ракурс в приложении Размер треть web страницы в хорошем разрешении. Срок сегодня вечером ...Завершен14 лет назад
- $100
Работа, пожалуй, для иллюстраторов детских книжек.. Я представляю строящийся в Таиланде водный парк. Мне срочно необходимо придумать и отрисовать героев, персонажев нашего парка, которые будут потом использоваться нами в сувенирах, ростовых ...Завершен14 лет назад
- $15
Картинка для слайдера. ТЗ отправлено.Завершен14 лет назад
- $15
Нужно качественно отрисовать часть карты с месторасположением офиса и указанием способов до него добраться. В аську ломиться НЕ надо!!! :)Завершен14 лет назад
- $20
Есть изображение (прикреплено в проекте) Нужно из него сделать иллюстрацию, пойдет на главную сайта Необходимо сделать в стиле технического дизайна Придумать что-то с низом здания (добавить деревья или машину ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен опытный технический дизайнер. Нужно сделать сочную иллюстрацию! Аппетитную такую чтобы аж слюнки текли. В лучших традициях жанра. От Вас хотелось бы увидеть портфолио и отзывы. Бюджет 50-100 USD. ...Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт14 лет назад
Промальовка рекламного рядка тварин (підприємство займається виробництвом с/г продукції)+ вдосконалення логотипу підприємстваИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2015
Арт для приложения для социальный сетей в векторе.Завершен14 лет назад
- $20
Для применения в логотипе необходимо выполнить векторный рисунок в аккуратном "гравюрном" стиле. Компания занимается импортом, поэтому требуется рисунок корабля. Ракурс определен в примере, его можно взять за основу (дан ...Завершен14 лет назад