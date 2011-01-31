Срочно нарисовать японского журавля

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Завершен6 заявок303 просмотра

Дорогие иллюстраторы!СРОЧНО!Для опытного займет неколько часов.Необходимо нарисовать журавля, не вектор, а похожего на реалистичного.Подробности исполнителю.

Пример исполнеия и ракурс в приложении

Размер треть web страницы в хорошем разрешении.

Срок сегодня вечером (можно позно) или в крайнем случае завтра утром.

Преподчтение небольшой цены.Оплата после выполния.

Оплата через Яндекс.деньги или безопасная сделка.

14 лет назад
fobs_friends
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

EireTill
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный и корректный фрилансер) четко сформулированные задачи, моментальная оплата. Побольше б таких))

Заявки фрилансеров

EireTill
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад