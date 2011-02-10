Отрисовка водных слайдеров на баннере

Вы знаете, Андрей... Я сначала много написала. Но потом стерла. Пусть Ваш смайлик в виде кружки пива на вопрос "как продвигается работа" останется на Вашей совести. И отказ Вами от заказа, продержанный 6 дней. И оскорбительное обвинение меня же в недобросовестности. Получите.