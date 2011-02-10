Работа, пожалуй, для иллюстраторов детских книжек.. Я представляю строящийся в Таиланде водный парк. Мне срочно необходимо придумать и отрисовать героев, персонажев нашего парка, которые будут потом использоваться нами в сувенирах, ростовых ...
Отрисовка водных слайдеров на баннере
Еще одно задание для водного парка в Таиланде.
Дано: 2d & 3d модели слайдеров, которые есть у нас в парке.
Необходимо красочно отрисовать их на фоне тропической зелени и моря.
Образцы других таких баннеров в приложении.
До предоставления окончательной работы - УбЕдительная просьба показать наброски-эскизы для утверждения.
Оплата - Pay Pal / Western Union / Webmoney
Связь – Skype / e-mail
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ВНИМАНИЕ! ПОИСКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОДОЛЖАЮ!!
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