Отрисовка водных слайдеров на баннере

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок349 просмотров

Еще одно задание для водного парка в Таиланде.

Дано: 2d & 3d модели слайдеров, которые есть у нас в парке.

Необходимо красочно отрисовать их на фоне тропической зелени и моря.

Образцы других таких баннеров в приложении.

До предоставления окончательной работы - УбЕдительная просьба показать наброски-эскизы для утверждения.

Оплата - Pay Pal / Western Union / Webmoney

Связь – Skype / e-mail

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ВНИМАНИЕ! ПОИСКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОДОЛЖАЮ!!

14 лет назад
Abo_Kor
66 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

epavlovich
Евгений 
52 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Waranry
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Вы знаете, Андрей... Я сначала много написала. Но потом стерла. Пусть Ваш смайлик в виде кружки пива на вопрос "как продвигается работа" останется на Вашей совести. И отказ Вами от заказа, продержанный 6 дней. И оскорбительное обвинение меня же в недобросовестности. Получите.
Согласен моя вина, не выполнил работу в срок. Как заказчика очень рекомендую

Заявки фрилансеров

epavlovich
Евгений 
52 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
14 лет назад
Waranry
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад