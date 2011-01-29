Нарисовать интерфейс игры

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок325 просмотров

Требуется нарисовать центральную плащадь + 3 улицы с постройками для онлайн игры, типа "Бойцовский клуб".

Среди строений: бойцовский клуб, почта, магазины, аукцион, зоомагазин, ремонтная мастерская, 8 входов в "данжи", валютный магазин и многое-многое другое. Фон рисуется отдельно, а на его фоне размещаются постройки.

Стиль исполнения - фентези, средневековье. Опыт подобных работ приветствуется.

В аттаче - примеры работ

14 лет назад
Tokarev_Anton
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Waranry
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$350
21 день

Заявки фрилансеров

Waranry
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад