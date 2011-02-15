Перерисовать с лучшим качеством

Есть 2 старых рисунка размера 150x400. Я экспортировал их в png с ограниченной палитрой, и увеличивал контраст. Исходники утеряны. Так что качество утеряно, и качественно увеличить такой рисунок уже невозможно.

Нужно качественно перерисовать эти рисунки. Желательно в векторе. Если не найдется человека, который перерисует это в векторе, то нарисовать в растре двойного размера (300x800).

В приложении первый рисунок с наложенными линиями (сносками). У меня есть вариант без линий. Второй рисунок - это вид сзади.

Предпочтение будет отдано тому, кто может сделать это в векторе, очень качественно (чтобы векторный вариант смотрелся не хуже чем растр). Называйте Вашу цену. Если можно, сделайте кусочек рисунка, чтобы я мог увидеть Ваше качество.