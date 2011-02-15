Перерисовать с лучшим качеством

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Завершен8 заявок511 просмотров

Есть 2 старых рисунка размера 150x400. Я экспортировал их в png с ограниченной палитрой, и увеличивал контраст. Исходники утеряны. Так что качество утеряно, и качественно увеличить такой рисунок уже невозможно.

Нужно качественно перерисовать эти рисунки. Желательно в векторе. Если не найдется человека, который перерисует это в векторе, то нарисовать в растре двойного размера (300x800).

В приложении первый рисунок с наложенными линиями (сносками). У меня есть вариант без линий. Второй рисунок - это вид сзади.

Предпочтение будет отдано тому, кто может сделать это в векторе, очень качественно (чтобы векторный вариант смотрелся не хуже чем растр). Называйте Вашу цену. Если можно, сделайте кусочек рисунка, чтобы я мог увидеть Ваше качество.

14 лет назад
gymgoal
59 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

solo_s_sa4kom
Светлана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Работа сорвана. Последовательность событий: Светлана прислала мне часть рисунка для оценки качества. Качество плохое, я описываю что нужно исправить. Через день Светлана присылает маленький фрагмент рисунка с исправлениями. Качество не идеальное, но я соглашаюсь на него, и по своей инициативе увеличиваю оплату на 40% (до $50) и продлеваю срок. После этого Светлана перестала отвечать на емейлы, и ничего мне не прислала.
Proshaa
65 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничество не получилось.
1

Заявки фрилансеров

solo_s_sa4kom
Светлана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
Proshaa
65 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад