Разработка дизайна наклеек

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок356 просмотров

Необходимо разработать мотивирующие наклейки на монитор компьютера.

С помощью этих наклеек мы планируем заострить внимание сотрудников на какой-либо установке.

К примеру, у нашего офис-менеджера есть одна проблема – она не всегда достаточно дружелюбно общается с клиентами. Поэтому планируется наклеить ей на монитор картинку с общим смыслом – «улыбнись клиенту».

Остальные подробности в прикрепленном файле.

14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Как всегда все отлично! Учла все пожелания заказчика и внесла необходимые коррективы в исходный макет. Так держать!
Всегда приятно с Вами работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад