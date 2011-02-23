Разработка дизайна наклеек

Необходимо разработать мотивирующие наклейки на монитор компьютера.

С помощью этих наклеек мы планируем заострить внимание сотрудников на какой-либо установке.

К примеру, у нашего офис-менеджера есть одна проблема – она не всегда достаточно дружелюбно общается с клиентами. Поэтому планируется наклеить ей на монитор картинку с общим смыслом – «улыбнись клиенту».

Остальные подробности в прикрепленном файле.