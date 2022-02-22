Создать картинки для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки886 просмотров
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Необходимо создать уникальное изображение для сайта. Проблема в том, что часть разделов уже есть, поэтому изображение нужно в таком же стиле. Во вложении фото для разделов: арматура, уголок, квадрат. Необходимо создать на таком же фоне сталь полосовая (полоса металлическая). Выглядит она как на фото первом. Нужно отрисовать так же вертикально и добавить такой же серый фон немного размытый.

2 года назад
guest_16454492248194
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
2 года назад
$52
1 день
RUB
Отличный специалист и профессионал своего дела! Реализовал задачу раньше заявленных сроков! Корректный, вежливый, приятно было с ним работать! Обращусь к нему за помощью еще не один раз. Всем рекомендую!
Очень приятный отзывчивый заказчик. Соблюдает субординацию минимальное количество правок. Всем очень советую.
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