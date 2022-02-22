Создать картинки для сайта

Необходимо создать уникальное изображение для сайта. Проблема в том, что часть разделов уже есть, поэтому изображение нужно в таком же стиле. Во вложении фото для разделов: арматура, уголок, квадрат. Необходимо создать на таком же фоне сталь полосовая (полоса металлическая). Выглядит она как на фото первом. Нужно отрисовать так же вертикально и добавить такой же серый фон немного размытый.