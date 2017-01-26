Создать листовку

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Закрыт25 заявок337 просмотров

ориентировочно такое (это 2-хстороннее) , но с другим немного текстом и с нашим Лого

пример прикрепил

на выходе нужно PSD

простите заказчик успел сделать это в другом месте (((

8 лет назад
Koshak01
Петр 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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