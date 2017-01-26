Создание серии рисунков на тематику дома, семьи и уюта в стиле Бидструпа (но цветные) или в стиле картинок Love is... НЕ обязательно смешные. Главное соответствие стилю и тематике.
Создать листовку
ориентировочно такое (это 2-хстороннее) , но с другим немного текстом и с нашим Лого
пример прикрепил
на выходе нужно PSD
простите заказчик успел сделать это в другом месте (((
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