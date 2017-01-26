Создать листовку

Есть 9 изделий, нужно нарисовать их на той же подложке что и по ссылке(картонная коричневая): http://test.printsburg.ru/dempp/listovki.php, размер изображения для каждого изделия должно быть идентичными, что и по ссылке, НО должны быть изображены понятно и схематично(чтобы ...