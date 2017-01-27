Набросать векторы поверх букв "Укр алфавита"

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Завершен5 заявок208 просмотров

Набросать векторы поверх букв "Укр алфавита", есть картинка с буквами для примера

8 лет назад
VTatarskiy
Валерий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Glebkruk
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Хороший заказчик! Просто, лаконично и быстро объяснял! Главное,что чувствовалась позитивная подача при работе)

Заявки фрилансеров

Glebkruk
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад