Нарисовать персонажа

Здравствуйте.

Нам нужно на сайт партнерской программы нарисовать шарж. У каждой партнерской программы есть свой персонаж, у нашего сайта это попугай, но так как в основном все используют животных, мы хотели бы изобразить именно рекламодателя (карикатура), а что то вроде жирного мужика с золотой цепью с деньгами в руках, с волосатой грудью.

Прошу делать ставки только дизайнерам с опытом и с большим портфолио, с подобными работами.