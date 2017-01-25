Нарисовать персонажа

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Закрыт12 заявок292 просмотра

Здравствуйте. 

Нам нужно на сайт партнерской программы нарисовать шарж. У каждой партнерской программы есть свой персонаж, у нашего сайта это попугай, но так как в основном все используют животных, мы хотели бы изобразить именно рекламодателя (карикатура), а что то вроде жирного мужика с золотой цепью с деньгами в руках, с волосатой грудью.  

Прошу делать ставки только дизайнерам с опытом и с большим портфолио, с подобными работами.

8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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