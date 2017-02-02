Набросать векторы поверх букв "Англ алфавита"

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Завершен15 заявок245 просмотров

Набросать векторы поверх букв "Англ алфавита", есть картинка с буквами для примера

8 лет назад
VTatarskiy
Валерий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Prodigy_96
Дмитрий 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Всем рекомендую ,умеет точно поставить задачу !никаких проблем не возникло

Заявки фрилансеров

Prodigy_96
Дмитрий 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад