Отрисовать 3d схемы календарей

Есть 9 изделий, нужно нарисовать их на той же подложке что и по ссылке(картонная коричневая): http://test.printsburg.ru/dempp/listovki.php, размер изображения для каждого изделия должно быть идентичными, что и по ссылке, НО должны быть изображены понятно и схематично(чтобы пользователь понимал конструкцию изделия), при этом нужно чтобы они содержали логотип.

Для наглядности изображение каждого изделия можно посмотреть здесь: https://printsburg.ru/production/copy/calendars/ -> жмем старая "форма заказа" -> в открывшемся окне кликаем "тип календаря"

Готовый пример с листовками, для образца(выглядят похоже, но это потому что листовки - более простое изделие): https://printsburg.ru/production/copy/flyers/order/?typec=4