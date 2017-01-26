ТЗ для иллюстратора Описание проекта: Векторные иллюстрации создаются для сайта. Суть сайта в том, что пользователь как бы поднимается на вершину горы. На пути к вершине его будут ждать ...
Отрисовать 3d схемы календарей
Есть 9 изделий, нужно нарисовать их на той же подложке что и по ссылке(картонная коричневая): http://test.printsburg.ru/dempp/listovki.php, размер изображения для каждого изделия должно быть идентичными, что и по ссылке, НО должны быть изображены понятно и схематично(чтобы пользователь понимал конструкцию изделия), при этом нужно чтобы они содержали логотип.
Для наглядности изображение каждого изделия можно посмотреть здесь: https://printsburg.ru/production/copy/calendars/ -> жмем старая "форма заказа" -> в открывшемся окне кликаем "тип календаря"
Готовый пример с листовками, для образца(выглядят похоже, но это потому что листовки - более простое изделие): https://printsburg.ru/production/copy/flyers/order/?typec=4
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