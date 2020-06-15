2д визуализацию интерьера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрытнет заявок156 просмотров

Добрый день. 

Необходимо сделать визуализацию с участием нашей мебели (стол/стул или корпусная мебель). Основная задача - работа с фото продута и подставлять его в гармоничный дизайн.Пример прикрепила)

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5 лет назад
kristina_amf
Кристина 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

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