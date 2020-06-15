Необходим экстерьер и интерьер дома. Модель предоставлю в FBX, моделить не надо. Так же предоставлю предварительные ренды этого дома. Вначале нужен экстерьер, по работе отдам и интерьер, хотя готова обсудить и начать с интерьера. При ...
2д визуализацию интерьера
Добрый день.
Необходимо сделать визуализацию с участием нашей мебели (стол/стул или корпусная мебель). Основная задача - работа с фото продута и подставлять его в гармоничный дизайн.Пример прикрепила)
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