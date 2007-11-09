Дизайн интерьера отдельных комнат

Трубуется дизайн проект цветочного салона площадью 35 кв.м расположенного в крупном торговом центре. Проект должен содержать: цветовое решение используемые матерьялы дизайн торговой мебели раскладка пола,стен ,потолка конструкцию перегородок схему расположение светильников и т.д Прежде всего интересует Ваше портфолио и сроки.Ну и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн проект спальни.Стилистика свободная. Материал 3д планировка, план, фото.
Возможно как с визуализаций так и без него(от руки).
Это тестовая комната весь проект 350 квм. цена от 10 до 20 уе.
оплата за тестовую спальню не более 80 уе.
Важна идея, концепция, задумка.
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