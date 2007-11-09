Дизайн интерьера отдельных комнат

$80
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок624 просмотра
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Нужен дизайн проект спальни.Стилистика свободная. Материал 3д планировка, план, фото.

Возможно как с визуализаций так и без него(от руки).

Это тестовая комната весь проект 350 квм. цена от 10 до 20 уе.

оплата за тестовую спальню не более 80 уе.

Важна идея, концепция, задумка.

16 лет назад
odeva
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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