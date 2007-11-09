Дизайн интерьера отдельных комнат

Нужен дизайн проект спальни.Стилистика свободная. Материал 3д планировка, план, фото.

Возможно как с визуализаций так и без него(от руки).

Это тестовая комната весь проект 350 квм. цена от 10 до 20 уе.

оплата за тестовую спальню не более 80 уе.

Важна идея, концепция, задумка.