Необходимо разработать дизайн двухспальниевой квартиры. План в автокаде прилагается, стиль можно частично или полностью скопировать с прилогаемых фото, главное - 3Д модель и рендеры объекта в этом стиле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший 3д дизайн квартиры, по имеющимся эскизам и чертежам. Просьба указывать срок и стоимость работы, а также ссылки на ваши работы.Пример уровня работ в приложении
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