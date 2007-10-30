Дизайн-проект цветочного салона

Здравствуйте. Необходимо два проекта АЗС: 1) первый - только АЗС на 4 вида топлива (две двухтопливные ТРК (колонки), с навесом над ТРК, операторской (в нём же предусмотрена продажа масел/смазок через окно продажи без торгового зала). 2) второй ...