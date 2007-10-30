Дизайн-проект цветочного салона

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт27 заявок459 просмотров
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Трубуется дизайн проект цветочного салона площадью 35 кв.м расположенного в крупном торговом центре.

Проект должен содержать:

цветовое решение

используемые матерьялы

дизайн торговой мебели

раскладка пола,стен ,потолка

конструкцию перегородок

схему расположение светильников и т.д

Прежде всего интересует Ваше портфолио и сроки.Ну и цена.

16 лет назад
flo
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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