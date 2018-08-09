Дизайн проект для таун-хауса

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок288 просмотров

Необходимо разработать дизайн проект для таунхауса. Внести рекомендации в предложенную планировку. Предложить и рассчитать кол-во необходимых материалов (реальных). По ссылкам ниже примерная планировка (все размеры реальные, но перегородок пока нет):

https://ibb.co/mrm3d9

https://ibb.co/fZdGy9

https://ibb.co/k5EZkp

7 лет назад
ilyazz83
Илья 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров