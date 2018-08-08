Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.

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Закрыт18 заявок339 просмотров

Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.

В современном стиле но с частичным применением Лофт материалов. 

Для работы предоставлю: План расстановки мебели и перегородок ТЗ с хотелками. 

Подборку материалов по каждой комнате, подборку изображений с мебелью иосвещением. 

Наброски от руки или быстрые визы в сером виде.

Важно и обязательно!

·        Работа должна производится в 3ds Max, рендер в  Corona и V-Ray неимеет значения главное результат!!

·        Выполнение работы в оговоренный срок.

·        Правки до 2-х волн.(фактуры, цвета, освещение)

·        Доступ к достойного качества моделям.

·        Качество визуализации не хуже чем в образе!!

Жду вашего ответа!

3ds Max
7 лет назад
arttec
52 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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