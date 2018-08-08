Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.

В современном стиле но с частичным применением Лофт материалов.

Для работы предоставлю: План расстановки мебели и перегородок ТЗ с хотелками.

Подборку материалов по каждой комнате, подборку изображений с мебелью иосвещением.

Наброски от руки или быстрые визы в сером виде.

Важно и обязательно!

· Работа должна производится в 3ds Max, рендер в Corona и V-Ray неимеет значения главное результат!!

· Выполнение работы в оговоренный срок.

· Правки до 2-х волн.(фактуры, цвета, освещение)

· Доступ к достойного качества моделям.

· Качество визуализации не хуже чем в образе!!

Жду вашего ответа!