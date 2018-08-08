Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв. В современном стиле но с частичным применением Лофт материалов. Для работы предоставлю: План расстановки мебели и перегородок ТЗ с хотелками. Подборку материалов по ...
Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.
Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.
В современном стиле но с частичным применением Лофт материалов.
Для работы предоставлю: План расстановки мебели и перегородок ТЗ с хотелками.
Подборку материалов по каждой комнате, подборку изображений с мебелью иосвещением.
Наброски от руки или быстрые визы в сером виде.
Важно и обязательно!
· Работа должна производится в 3ds Max, рендер в Corona и V-Ray неимеет значения главное результат!!
· Выполнение работы в оговоренный срок.
· Правки до 2-х волн.(фактуры, цвета, освещение)
· Доступ к достойного качества моделям.
· Качество визуализации не хуже чем в образе!!
Жду вашего ответа!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн проект для кафе. Желательно в г.Северске.Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен технологический и дизайн проект для магазина продуктов с кулинарией и кафетерием 500 кв.м. Рассматриваем на данном этапе исполнителей с опытом работы в этом направлении. От вас для начала портфолио (визуализации + ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть офис в Днепре. Площадь под рабочие места - около 200 м кв. Сейчас на них расположено 32 рабочих места. В основном это open space + 2 отдельных кабинета + 2 кабинета под ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Платим до 500р/м2, вывод через наш процессинг: опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 кликаИнтерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт7 лет назад
Двое детей, мальчик 5 лет и девочка 7 лет. Планируем разместить их в одной комнате, площадью 20 кв.м. Размер 5,72 м на 3,30. В комнате два окна. Необходимо сделать дизайн комнаты и чертежи мебели. Комната ...Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен дизайн детской для девочки, можно из готовых. Основное, что нужно понять, сочетание цветов стен, пола и балок, а также всю ли стену заливать одним розовым цветом или нет. ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна до вторника визуализация ванной комнаты в ЗD Размеры в приложении. Плитка из коллекции - Mainzu Calabria. Раскладка как приблизительно как на примере, только низ - calabria-cobalto. Верх - пока не понятен. 1. Высота до ...Интерьеры и Экстерьеры27 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо сделать дизайн проект квартирыИнтерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно сделать дизайн фасада здания. Рекламного типа, обтянуть баннером. Магазин - Двери и Пол. Использовать выделенную область. Учитывать окна. Яркий, красивый дизайн. Дизайн простым баннером. Предпочтительно баннер над окнами, под и вокруг окон. Окна остаются ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад