Есть 10 квартир разной планировки. Нужно дляя каждой планировки создать интерьер - вид сверху. Пример в аттачменте. Отдельно хотелось бы получить предложение по фотореалистичным интерьерным рендерам. Хотелось бы получить предложение с идеальным сочетанием параметров цены ...
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Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект двухкомнатной квартиры. 90 метров. С визуализацией и всеми рабочими чертежами. Современный дизайн.
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