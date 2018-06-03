Дизайн-проект двухкомнатной квартиры

Необходимо сделать дизайн стены, которая будет фоном для съемки видео. Сейчас выглядит так [url=http://prntscr.com/frngk0]prntscr.com/frngk0[/url] Нужно в современно деловом стиле. Возможно в сторону айти. Если использовать мебель, то только ту, которая есть в наличии в икее ...