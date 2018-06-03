Дизайн-проект двухкомнатной квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен50 заявок557 просмотров
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Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект двухкомнатной квартиры. 90 метров. С визуализацией и всеми рабочими чертежами. Современный дизайн.

6 лет назад
otl5ru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Podyacheva_L
Елизавета 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$775
25 дней
Отличный дизайнер! Очень терпеливая! Работает быстро! Очень довольна результатом! Рекомендую!!!
Отличная заказчица, приятная в общении. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата. Осталась довольна совместной работой)